Sierra Chica: el Municipio adjudicará 31 lotes con servicio

El Municipio de Olavarría realizará el próximo lunes el acto público de sorteo y adjudicación del Programa Municipal de Lotes con Servicios para Sierra Chica, una iniciativa que forma parte de las políticas habitacionales impulsadas por la gestión local.

La actividad se llevará a cabo desde las 12:30 horas en el Club Sierra Chica. Podrán participar las personas que se inscribieron durante las últimas semanas y cumplen con los requisitos establecidos.

Quiénes participan del sorteo

Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial se informó que solo participarán quienes se anotaron a través del Registro de Demanda Habitacional, entre el 14 de noviembre y el 14 de diciembre.

Uno de los requisitos excluyentes fue ser nativo o estar radicado en Sierra Chica, un criterio que la actual gestión municipal sostiene para fortalecer el arraigo local y respetar la identidad de cada comunidad del Partido.

Detalles del programa

El Programa Municipal de Lotes con Servicios para Sierra Chica está integrado por 31 lotes, ubicados en distintos sectores del barrio Plan Federal de la localidad.

Se trata de terrenos que cuentan con servicios básicos y forman parte de una política sostenida de acceso al suelo urbano para familias del Partido de Olavarría.

Otro sorteo en Villa Alfredo Fortabat

El Municipio recordó además que este viernes, también a las 12:30 horas, se realizará el sorteo y adjudicación del Programa de Lotes con Servicios para Villa Alfredo Fortabat.

Ambas instancias forman parte de un esquema integral de soluciones habitacionales que se despliega en todo el territorio.

Más de 380 soluciones habitacionales

Con estos dos programas, sumados a los ya implementados en Sierras Bayas, Colonia Hinojo y la ciudad de Olavarría, la gestión municipal alcanzó alrededor de 380 soluciones habitacionales para vecinos y vecinas del Partido.