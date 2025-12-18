Tras la viralización de imágenes, ratifica que está prohibido utilizar como balneario el Arroyo Tapalqué

En las últimas semanas, máxime con las altas temperaturas, fueron virales varias imágenes de jovenes usando el arroyo Tapalqué como Balneario, algo que está prohíbido.

Las imágenes han sido compartidas en distintas redes sociales.

Este jueves el Municipio recordó a la comunidad la vigencia del Decreto Municipal 078/12, que prohíbe bañarse o utilizar como balneario el arroyo Tapalqué, una restricción que contempla toda la extensión del curso de agua en territorio olavarriense.