El Colegio de Abogados de Azul renovará autoridades y realizará su asamblea anual

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul convocó a su Asamblea General Ordinaria y al acto eleccionario mediante el cual se renovarán las autoridades de la institución por los próximos cuatro años.

El proceso se desarrollará durante el mes de mayo e incluirá dos instancias principales: la elección de autoridades y la posterior asamblea anual.

Las elecciones se realizarán el viernes 15 de mayo. En las sedes de Olavarría, Azul, Tandil y Las Flores, la votación será de 8:00 a 15:00. En los Juzgados de Paz de Bolívar, Laprida, General La Madrid, Benito Juárez, Rauch, General Alvear y Tapalqué, el horario será de 8:00 a 14:00.

La Asamblea General Ordinaria fue convocada para el 29 de mayo a las 13:00, en la sede del Colegio ubicada en Avenida Perón 514, Azul. En caso de no reunirse el quórum necesario, se prevé una segunda convocatoria a las 13:30.

En esta elección se renovarán los cargos del Consejo Directivo, del Tribunal de Disciplina y de la Caja de Previsión Social. En el Consejo Directivo se elegirá un presidente, cinco miembros titulares y seis suplentes. En el Tribunal de Disciplina, cuatro miembros titulares y tres suplentes. En la Caja de Previsión Social, un director titular y un suplente.

Desde la institución recordaron que el plazo para la presentación de listas vence el 5 de mayo a las 14:00, y que la documentación deberá presentarse de manera presencial en la sede administrativa de Azul.

Durante la asamblea también se realizará la proclamación de las autoridades electas y el tratamiento de la Memoria y Balance del último ejercicio.