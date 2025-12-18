Dos escuelas recibieron fondos recaudados en una tradicional prueba pedestre

En el mediodía de este jueves se concretó la entrega del dinero recaudado en la “Carrera Homenaje ARA San Juan – Capitán de Corbeta Diego Wagner” realizada en noviembre.

El acto se desarrolló en el Salón Blanco del Palacio Municipal y fue encabezado por el subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet.

Las escuelas beneficiadas

Las instituciones que recibieron los fondos fueron la Escuela Primaria N° 35 “José Lamas”, de la localidad de Mapis, y la Escuela Secundaria N° 16, que funciona en el Partido.

Cada una de ellas se hizo acreedora de una suma superior a 1.200.000 pesos, dinero que será destinado a distintas necesidades y proyectos educativos.

Durante el encuentro, representantes de ambas comunidades educativas agradecieron la asignación de los fondos y explicaron el impacto positivo que tendrá esta ayuda en el funcionamiento diario de los establecimientos.

El rol del evento deportivo

Arouxet destacó que la carrera, desarrollada el 23 de noviembre en Hinojo, logró combinar actividad deportiva con un fuerte componente solidario, permitiendo que lo recaudado regrese a la comunidad en forma de inversión educativa.

En ese marco, también valoró la participación de grupos de runners, atletas amateurs y profesionales, que hicieron posible el desarrollo del evento y su carácter masivo.

Trabajo articulado y continuidad

Desde el Municipio se subrayó la importancia de este tipo de iniciativas, que permiten articular deporte, solidaridad y educación, y se ratificó el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para futuras ediciones.

En ese sentido, se confirmó la voluntad de avanzar en la organización de una nueva edición en 2026, manteniendo el destino solidario de los fondos recaudados.