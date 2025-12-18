Un miembro de la directiva de «El Fortín» fue atacado al finalizar una reunión de comisión

El Club Social y Deportivo El Fortín repudió de manera enérgica un hecho de violencia ocurrido en la noche del miércoles, cuando un integrante de su Comisión Directiva fue agredido al retirarse de la sede de la institución, ubicada sobre avenida Urquiza.

Imagen ilustrativa

Según informó el club a través de un comunicado oficial, el dirigente fue atacado por la espalda y golpeado violentamente luego de finalizar la habitual reunión de Comisión Directiva que se realiza semanalmente. Como consecuencia de las lesiones sufridas, debió recibir atención médica y se le practicó una sutura.

Desde la institución remarcaron que el episodio no tuvo como finalidad el robo, circunstancia que agrava la situación y deja en evidencia un acto de violencia injustificada.

En el comunicado, El Fortín expresó su solidaridad con el dirigente agredido y su acompañamiento en este momento. Además, se informó que se adoptarán las medidas correspondientes para identificar a los responsables y evitar que hechos de este tipo vuelvan a repetirse.

Finalmente, desde la Comisión Directiva se manifestó una postura contundente contra la violencia, al señalar que este tipo de conductas no representan los valores del club ni la forma en que conciben la convivencia, tanto dentro como fuera de la institución.