Carlos Bianco en Olavarría: «Todo el mundo te pide más Estado, la gente tiene muchas necesidades»

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cerró una gira por el interior bonaerense con una visita a nuestra ciudad. En contacto con la prensa, el funcionario analizó la situación social y económica del distrito, destacó el rol de la gestión provincial y lanzó duras críticas a las políticas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

El reclamo por “más Estado”

Bianco señaló que, tras recorrer municipios como Bragado, Rivadavia, Salliqueló, Coronel Dorrego y Laprida, el mensaje que recibe de la ciudadanía es claro y coincidente. “En ninguno de los lugares donde fui nadie me dijo ‘necesitamos menos Estado’. Todo el mundo te pide más Estado; ese es el mensaje, porque la gente tiene muchas necesidades”, afirmó.

En ese marco, subrayó que la obra pública es una prioridad absoluta para la gestión del gobernador Axel Kicillof. “El gobernador nos dijo: ‘todo lo que sobre, una vez que se pagan las obligaciones, los salarios y los gastos corrientes, es todo obra pública’. Ahora, el gobierno nacional dice ‘obra pública cero’. Son dos formas muy distintas de gobernar”, expresó.

El impacto de la parálisis en Olavarría

Al referirse a la situación local, Bianco manifestó su preocupación por la caída de la actividad en un distrito con fuerte perfil industrial. “Este es el principal lugar de la Argentina donde se producen materiales para la construcción: cemento, tejas, baldosas. Acá se ve todos los días cómo cae la construcción y, en consecuencia, la industria vinculada”, sostuvo.

También remarcó el impacto directo en el empleo. “No hace falta mirar todos los días los diarios; están despidiendo gente de las cementeras y de las productoras. Es un modelo que va en contra de la producción industrial”, advirtió.

Deuda y conflicto con Nación

En el plano judicial, Bianco confirmó que la Provincia mantiene abiertas siete causas ante la Corte Suprema por los recortes de fondos nacionales. “Estamos reclamando lo que les corresponde a los bonaerenses. Si no lo hiciéramos, no estaríamos cumpliendo con lo que nos pide el pueblo: tener más recursos para hacer más obras”, explicó.

Finalmente, al referirse al escenario político y económico, el ministro planteó una diferenciación de modelos. “La ventaja de lo que hacemos nosotros frente a lo que hace Milei es el arte de la política. Si a la gente le gusta lo que hace Milei, lo votará; y si le gusta lo que hacemos nosotros, nos votará a nosotros”, concluyó.