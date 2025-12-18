Consejo Municipal de Seguridad: Destacan una baja de hasta el 12% en robos y hurtos en Olavarría

Durante el último encuentro del Consejo Municipal de Seguridad, realizado el miércoles por la tarde en el Palacio Municipal, se informó que en lo que va de 2025 se registra una tendencia a la baja de entre el 10 y el 12 por ciento en las causas por robos y hurtos, en comparación con el año anterior.

El dato fue expuesto por representantes del Ministerio Público Fiscal, quienes aclararon que, si bien aún restan cerrar los índices definitivos del año, la disminución en esos delitos resulta significativa. En otras tipologías, como daños, estafas, violencia de género y causas vinculadas a estupefacientes, las cifras se mantienen en niveles similares a los de 2024.

El encuentro, que fue el último del año, se desarrolló en la Sala de Reuniones del Palacio Municipal y estuvo encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, con la participación de funcionarios provinciales y municipales, autoridades policiales y representantes de distintas instituciones del Partido.

Durante la reunión también se realizó un balance de las acciones preventivas desarrolladas a lo largo de 2025 y se expusieron las proyecciones de trabajo para 2026.

Al tomar la palabra, el intendente Wesner destacó los avances logrados en materia de articulación y gestión, y puso en valor la inauguración de la sede de la Subdelegación de Policía Científica. El jefe comunal estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, y el subsecretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas.

En ese marco, Quintas detalló el trabajo realizado desde el Centro de Monitoreo Municipal, donde se recuperaron e incorporaron 156 cámaras de seguridad al sistema de videovigilancia, alcanzando un total de 352 dispositivos operativos en todo el Partido.

Asimismo, se repasaron las inversiones realizadas en seguridad, que incluyeron tareas de mantenimiento de móviles policiales, provisión de combustible, contrataciones de Policía Adicional, licitación de neumáticos y la ejecución del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, que permitió la adquisición de ocho nuevos móviles policiales —tres pick up y cinco automóviles—, además de equipamiento tecnológico como computadoras, impresoras y monoculares térmicos.

Se destacó que las camionetas fueron destinadas a localidades rurales, con el objetivo de reforzar las tareas preventivas en esos sectores. En ese sentido, Wesner recordó la implementación del programa Tranqueras Conectadas, una herramienta de geolocalización que permite identificar de manera rápida los accesos a los establecimientos agropecuarios y mejorar la respuesta ante emergencias.

Del encuentro participaron también el director provincial de Control y Fiscalización Policial del Ministerio de Seguridad, Joaquín López Acotto; el director de Investigaciones Criminales, Ariel Ferreyra; los doctores José Iturralde y Juan Mañero por el Ministerio Público Fiscal; el jefe de la Estación de Policía Departamental de Olavarría, comisario inspector Leandro Scavuzzo; la titular de la DUOF Olavarría de la Policía Federal, comisario Vanesa Rojas; el jefe de la UTOI, comisario inspector Ariel Peralta; el coordinador Zonal Rural, comisario inspector Mario Doré; representantes de la Sociedad Rural, Cámara Empresaria y Cooperativa Agraria, integrantes del Foro de Seguridad Rural, autoridades de las distintas unidades operativas de seguridad del Partido y funcionarios municipales de diversas áreas.