Una médica de Juarez fue parte de un hito para la medicina de la región: primera operación de cateterismo craneal

En un hecho sin precedentes en la medicina del interior de la Provincia de Buenos Aires, se realizó en Tandil la primera intervención de cateterismo craneal en pacientes con ACV isquémico. Hasta ahora, ese tipo de operación sólo se llevaban a cabo en Mar del Plata o en el AMBA.

El procedimiento se concretó en un sanatorio privado de Tandil y del equipo médico participó la neuróloga Brenda Borrego Guerrero (MN 120.195), profesional de la ciudad de Benito Juárez.

Orgullo para la provincia de Buenos Aires

«La cirugía que realizamos es la colocación de un stent dentro del cráneo, similar a lo que se hace a nivel cardíaco cuando una persona sufre un infarto, pero en este caso es a nivel intracerebral», explicó Borrego Guerrero a María Fiorentino de elfenixdigital.com. «Es una intervención mínimamente invasiva, ya que se realiza mediante un cateterismo, es decir, una angiografía. Se introduce un catéter por una arteria, que puede ser del brazo o de la ingle -en este caso fue por el brazo-, y mediante imágenes se avanza por el sistema arterial hasta llegar a las arterias del cráneo. Se inyecta contraste para identificar cuáles están enfermas y evaluar si pueden tratarse colocando un stent».

«Los procedimientos cardíacos se hacen habitualmente en Tandil pero en lo neurológico no había antecedentes en la región», valoró el logro Borrego Guerrero.

El tan temido ACV

En Argentina, ocurre un accidente cerebrovascular (ACV) cada 9 minutos, con unos 120.000 casos por año. Es la cuarta causa de muerte en el país con unos 20.000 decesos anuales y es la primera causa de de discapacidad prematura y permanente en adultos.

La Sociedad Neurológica Argentina asegura que el 80% de los casos se podrían prevenir controlando los factores de riesgo, como la hipertensión. En cuanto a la edad, si bien es más frecuente en mayores de 65 años, en los últimos años se ha observado un ligero incremento en casos de personas jóvenes (entre 40 y 50 años) debido al estrés, sedentarismo y mala alimentación.

La importancia de la prevensión

En relación al ACV isquémico, la doctora Borrego Guerrero aclaró que existen distintos tratamientos según el tiempo de evolución y el perfil del paciente. «En las primeras horas -hasta cuatro horas y media- hay un tratamiento medicamentoso que se puede realizar, incluso lo utilizamos hasta las cuatro horas y media.

Pasado ese tiempo, en algunos centros se realiza una trombectomía mecánica, que consiste en remover el coágulo de la arteria afectada. «Este procedimiento puede realizarse hasta las seis horas y, en algunos casos -como cuando la arteria comprometida es posterior- hasta 24 horas, siempre que se cuente con estudios de mayor complejidad, que ahora estaríamos en condiciones de realizar en Tandil», agregó la neuróloga.

También aclaró que no todos los pacientes son candidatos, pero sí un porcentaje importante, ya que el ACV isquémico representa entre el 70 y 75 % de los accidentes cerebrovasculares.

El logro en Tandil

Para esta primera intervención, llegó desde Mar del Plata una especialista en neurointervencionismo, quien lideró el procedimiento. «Estamos organizando protocolos para mejorar la actuación y la rapidez en la atención, de modo que no siempre sea necesaria la presencia del especialista», explicó Borrego Guerrero. «Hasta ahora, este tipo de casos se derivaban a Buenos Aires o Mar del Plata, por lo que la posibilidad de realizar la práctica en Tandil representa un avance significativo para la región».

Sin embargo, la neuróloga advirtió que muchas obras sociales no cubren esta intervención. “Es un avance enorme en materia de salud, pero quienes no tienen cobertura o no se la reconocen deben recurrir al sistema público», concluyó.