Se completó el Barrio CECO III con la entrega de las últimas 22 viviendas

Este jueves se llevó a cabo el acto final de entrega de llaves del Barrio CECO III, un proyecto habitacional que alcanzó la meta de las 100 casas. La ceremonia contó con la presencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, el intendente municipal Maximiliano Wesner y el secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CECO), Miguel Santellán.

Un sueño cumplido para 100 familias

El intendente Maximiliano Wesner destacó la importancia de finalizar este barrio, ubicado en la zona norte de la ciudad, tras un proceso que comenzó hace apenas dos años y medio. Durante su discurso, recordó su propia infancia en los barrios anteriores del sindicato: «Me tocó crecer parte de mi infancia en la casa de mis primas en el CECO I y cuando me hice más grande me tocó visitar amigos en el CECO II. Hoy me toca entregar las llaves en este hermoso Barrio CECO III».

Wesner subrayó la colaboración entre el estado y las instituciones: «Tienen un gobierno municipal que los acompaña, tienen un gobierno provincial que se compromete y que cumple. Cuando juntamos las partes la cosa es posible».

El rol de las instituciones intermedias

Por su parte, Miguel Santellán expresó un «agradecimiento eterno» al gobernador Axel Kicillof y resaltó que este proyecto fue administrado directamente por el gremio. «Pusimos nuestra sede, nuestra comisión directiva a trabajar en función de realizar estas casas y las pudimos hacer. Siempre que hicimos los barrios fueron con gobiernos peronistas y esto tiene que saberse».

Santellán también hizo un llamado a proteger las organizaciones de los trabajadores: «Tenemos que defender las entidades intermedias como los sindicatos, las mutuales y las cooperativas. Este gobierno nacional no tiene proyecto con las entidades intermedias funcionando».

Defensa de la obra pública provincial

El ministro Carlos Bianco cerró el acto enfatizando el contraste entre la gestión bonaerense y la administración nacional. Informó que la Provincia está construyendo actualmente 8.000 viviendas, mientras que el gobierno nacional paralizó cerca de 16.000 casas que estaban en ejecución hasta 2023.

«En este acto hicimos más obra pública que el gobierno nacional en dos años», sentenció Bianco. Respecto a la situación económica de Olavarría, el ministro manifestó su preocupación por la caída del 30% en el índice de la construcción: «Este es el principal lugar de la Argentina donde se producen materiales: cemento, tejas, baldosas. Acá se ve todos los días cómo cae la industria y los despidos en las cementeras».

Finalmente, el funcionario reafirmó el compromiso de la gestión provincial: «El gobernador nos dijo que todo lo que sobre, una vez pagadas las obligaciones, es todo obra pública. El gobierno nacional dice ‘obra pública cero’. Son dos formas distintas de gobernar».

