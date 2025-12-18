El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional activó una alerta amarilla por tormentas que afectará a Olavarría durante la jornada de este viernes.

El aviso comprende el período que va desde la tarde y se extenderá hasta la noche, con mayor probabilidad de fenómenos a partir de las 18 horas. De acuerdo al parte oficial, se esperan tormentas de distinta intensidad, con posibilidad de que algunas se presenten con características fuertes.

Entre los principales riesgos asociados, el SMN advirtió sobre la presencia de descargas eléctricas frecuentes, caída ocasional de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y precipitaciones intensas en lapsos breves.

En cuanto a los valores previstos, el organismo indicó que los acumulados de lluvia oscilarían entre los 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en sectores puntuales esos registros puedan ser superados.

A pesar de este escenario de inestabilidad, las altas temperaturas continuarán. Las máximas se mantendrán por encima de los 30 grados durante los próximos días, incluso con probables lluvias aisladas durante la madrugada del domingo, lo que anticipa un cierre de año marcado por el calor en la región.