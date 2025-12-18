Detuvieron a un hombre por una causa de encubrimiento ocurrida en 2023

Personal del Grupo Operativo (G.O.) de la SubDDI Olavarría concretó en los últimos días la detención de un hombre que era buscado por la Justicia en el marco de una causa por encubrimiento.

El procedimiento fue el resultado de tareas investigativas encubiertas y se llevó a cabo en inmediaciones del barrio Parque Avellaneda, donde el sospechoso fue interceptado e identificado.

Sobre el detenido pesaba una orden judicial vigente por un hecho ocurrido en el año 2023, vinculado a la sustracción de un alambre perimetral de un terreno ubicado en la misma zona donde se produjo la aprehensión.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la sede de la SubDDI Olavarría para el cumplimiento de los recaudos legales correspondientes y posteriormente derivado a la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica.

La orden de detención fue librada por el Juzgado Correccional de Olavarría, a cargo de la doctora Cecilia Desiata, del Departamento Judicial de Azul, con sede en Olavarría.