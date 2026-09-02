Persecución y aprehensión tras el robo de VW Senda en la vía pública

Un joven de 20 años fue aprehendido luego de una persecución policial iniciada tras la sustracción de un automóvil en la vía pública.

Según informó el Comando de Patrulla Olavarría, personal que se encontraba realizando tareas de recorrida tomó conocimiento del hurto de un Volkswagen Senda ocurrido momentos antes. Poco después, los efectivos observaron en inmediaciones de Necochea y calle 17 un vehículo de similares características.

Al advertir la presencia policial, el conductor emprendió la fuga y posteriormente abandonó el automóvil para continuar la huida a pie. La persecución se extendió hasta Dorrego al 500, donde el joven ingresó a un domicilio.

De acuerdo con el parte policial, los efectivos ingresaron al inmueble y lograron concretar la aprehensión del sospechoso.

También se procedió al secuestro del Volkswagen Senda.

El joven quedó alojado en una dependencia policial y fue puesto a disposición de la Justicia. Interviene la UFI N.º 10, a cargo de la fiscal Dra. Viceconte, bajo la carátula de “Hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública”.