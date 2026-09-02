Esclarecieron el hurto de un televisor y una estufa: dos jóvenes fueron imputados

Un hurto ocurrido en una vivienda de Pourtale al 1600 fue esclarecido por personal de la Comisaría Primera de Olavarría, luego de una investigación que permitió identificar a un joven y una joven, ambos de 18 años, como presuntos autores.

Según informó la Policía, la denuncia fue radicada luego de que, alrededor de las 8:30, el propietario constatara que autores ignorados habían ingresado a su domicilio y sustraído un televisor de 32 pulgadas y una estufa eléctrica.

A partir de las tareas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera, junto con el trabajo de campo y los testimonios incorporados a la investigación, se logró establecer la presunta autoría del hecho.

Con esos elementos, se realizó un allanamiento con anuencia del morador en una vivienda ubicada en Las Heras al 1500, que arrojó resultado positivo. Durante el procedimiento fueron secuestrados la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos.

En tanto, para los dos imputados se cumplimentaron los recaudos legales correspondientes y quedaron a disposición de la Justicia.

Interviene la UFI y J N.º 10, a cargo de la fiscal Dra. Mariela Viceconte.