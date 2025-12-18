Pudo ser una tragedia: Un motociclista resultó herido al engancharse con un cable suelto

Un grave accidente que pudo haber terminado en tragedia ocurrió en lamañana de este jueves en la intersección de las calles Pourtalé y Torres, donde un joven motociclista sufrió heridas de consideración tras verse sorprendido por un elemento que colgaba en la vía pública.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la situación se originó a raíz de la tormenta que azotó a la ciudad anoche. Como consecuencia del viento, un alambre perteneciente a una vieja luminaria del alumbrado público se desprendió y quedó suspendido a baja altura sobre la calzada.

El motociclista, que circulaba por el sector, no advirtió la presencia del cable debido a la escasa visibilidad y la altura del mismo. El alambre lo impactó directamente a la altura del cuello, lo que provocó que perdiera el control del rodado y cayera violentamente sobre el pavimento.

Asistencia y trabajo en el lugar

Afortunadamente, pese a la gravedad del impacto y la zona del cuerpo afectada, la víctima se encontraba consciente al momento de ser asistida. Una ambulancia del servicio de salud pública se hizo presente en el lugar y trasladó al joven al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» para su evaluación.

En el sitio del siniestro trabajó personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, procediendo al corte total del tránsito para facilitar las tareas de emergencia y peritaje. Asimismo, cuadrillas de Coopelectric concurrieron para retirar el cableado dañado y asegurar la zona, evitando nuevos incidentes con el resto del tendido eléctrico. (En Línea Noticias)