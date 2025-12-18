La Policía Federal realizó allanamientos por drogas y secuestró armas en Tandil

En el marco de una investigación iniciada en el mes de septiembre, personal de la D.U.O.F. Tandil de la Policía Federal Argentina llevó a cabo este martes cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la vecina ciudad, logrando el secuestro de estupefacientes y un importante arsenal.

Los operativos se concentraron en domicilios particulares ubicados en Patagonia al 200, Ugalde al 700 y Bereterbide al 900. Según se informó oficialmente, las tareas investigativas permitieron constatar que en dichas viviendas se realizaba la venta de droga bajo la modalidad de «narcomenudeo».

El resultado de los operativos

Durante los procedimientos, los efectivos federales lograron incautar:

Marihuana preparada para su comercialización.

preparada para su comercialización. Armas de fuego: dos escopetas, una carabina con mira telescópica y un pistolón.

dos escopetas, una carabina con mira telescópica y un pistolón. Dispositivos de telefonía celular de interés para la causa.

Intervención judicial

La causa cuenta con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 22 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del Dr. Norberto Adrián Peiretti, y el Juzgado de Garantías N° 3, bajo la titularidad del Dr. Juan José Suarez.

Como resultado de las irrupciones, dos hombres fueron identificados y notificados formalmente de la formación de la causa por infracción a la Ley de Drogas y tenencia de armas.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional destacaron que estos operativos forman parte del compromiso de la Policía Federal para combatir el delito en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y brindar mayor seguridad a los vecinos de la jurisdicción de Tandil.

(En Línea Noticias)