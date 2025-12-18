A tres años de la gloria: el recuerdo de la tercera estrella que paralizó a Olavarría y al país

El 18 de diciembre de 2022 quedó marcado a fuego en la memoria colectiva de los argentinos. Aquel domingo, la Selección Argentina consiguió su tercera estrella en una Copa del Mundo tras una final épica contra Francia que terminó 3-3 y se definió en una tanda de penales inolvidable. Hoy, al cumplirse el tercer aniversario, el sentimiento de orgullo sigue intacto.

Aquel encuentro en el Estadio Lusail tuvo de todo: el dominio inicial de la «Scaloneta», la reacción de Kylian Mbappé, el gol de Messi en el suplementario y la histórica atajada de Emiliano «Dibu» Martínez ante Randal Kolo Muani en el minuto 123, una intervención que ya es parte de la mitología del fútbol mundial.

El camino del héroe: del debut fallido a la gloria

La travesía en Qatar no fue sencilla. Comenzó con un golpe inesperado ante Arabia Saudita (1-2), que cortó un invicto de 36 partidos. Sin embargo, tras ese traspié, apareció el temple del equipo y la frase de Lionel Messi que se convirtió en bandera: «A la gente le digo que confíe».

Luego vinieron las finales anticipadas:

México: Un triunfo 2-0 con un zurdazo liberador de Messi y un golazo de Enzo Fernández.

Un triunfo 2-0 con un zurdazo liberador de Messi y un golazo de Enzo Fernández. Polonia: Clasificación como punteros tras ganar 2-0.

Clasificación como punteros tras ganar 2-0. Países Bajos: La «Batalla de Lusail», un partido cargado de tensión, cruces picantes y el penal definitivo de Lautaro Martínez.

La «Batalla de Lusail», un partido cargado de tensión, cruces picantes y el penal definitivo de Lautaro Martínez. Croacia: Una exhibición de fútbol con un 3-0 contundente y una jugada magistral de Messi para el doblete de Julián Álvarez.

La gran final y el desahogo eterno

En la definición ante Francia, Argentina mostró su mejor versión futbolística durante 75 minutos, poniéndose 2-0 con goles de Messi y Ángel Di María. Pero el fútbol es impredecible y Mbappé forzó el alargue y luego los penales. Allí, la jerarquía del «Dibu» y la precisión de Gonzalo Montiel en el último remate le dieron a la Argentina el título que se negaba desde 1986.

El festejo en Olavarría

Nuestra ciudad no fue ajena a la locura nacional. Miles de olavarrienses se volcaron a las calles, concentrándose principalmente en la zona céntrica y la Plaza Coronel Olavarría, transformando el centro en un mar de banderas celestes y blancas.

Desde En Línea Noticias te invitamos a revivir aquellos festejos con las imágenes de nuestro drone, que captó la magnitud de una alegría que todavía hoy nos emociona.

¿Qué recordás de ese día? ¿Dónde te encontró el penal de Montiel y con quién abrazaste para celebrar la tercera? (En Línea Noticias)