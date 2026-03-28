Un aprehendido tras ser sorprendido con un arma blanca

Un joven de 24 años fue aprehendido en las últimas horas en Olavarría, luego de ser sorprendido con un arma blanca durante un procedimiento policial.

El hecho ocurrió el 26 de marzo en avenida Pringles al 4300, cuando personal del Comando de Patrullas que realizaba recorridas de prevención procedió a la identificación del masculino.

Según se indicó, al realizarle un cacheo preventivo entre sus prendas, los efectivos constataron que llevaba en la cintura un arma blanca, por lo que se dispuso su inmediata aprehensión.

En el procedimiento se secuestró una cuchilla de aproximadamente 20 centímetros de largo total, con hoja de metal de filo liso, detalles en colores rojo y verde, sin marca visible, y mango de plástico color verde.

El joven fue trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición del Juzgado Correccional de Olavarría.

La causa fue caratulada como infracción al artículo 42 del decreto ley 8031/73.