Isabel Mercedes Sánchez viuda de Castellano (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 27 de marzo de 2026 a los 85 años de edad. Sus hijos e hijas, sus hijos políticos, sus nietos, sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “D”, el día sábado 28 de marzo de 07:30 a 09:30 horas, realizándose el responso en la capilla ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el día sábado 28 de marzo a las 09:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Pueblo Nuevo. Nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.