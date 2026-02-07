Un hombre se disparó en la sien durante un allanamiento por violencia familiar

Un hombre de 50 años se efectuó un disparo en la cabeza este viernes durante un operativo policial en el barrio Amparo Castro. El hecho ocurrió en el Monoblock 3, departamento 312, cuando efectivos de la Comisaría Segunda y la Comisaría de la Mujer y la Familia daban cumplimiento a una orden judicial.

El procedimiento se inició en el marco de una causa por protección contra la violencia familiar, con intervención del Juzgado de Familia Nro. 1 de Olavarría. La orden de allanamiento correspondía a un expediente en contra de Eduardo Daniel Contrera.

Al ingresar a la vivienda, el personal policial se dirigió hacia una habitación donde el hombre se encontraba encerrado. Tras solicitarle que abriera la puerta y obtener una respuesta negativa, los efectivos realizaron un ingreso irruptivo. En ese momento, el ocupante se disparó en la sien con un revólver calibre 32.

Una ambulancia trasladó al hombre, identificado como Eduardo Daniel Contrera, al Hospital Municipal en código rojo. El personal policial resultó ileso durante el operativo.

En el lugar se hizo presente la instructora judicial Sandra Cabral de la UFI Nro. 10, a cargo de Mariela Viceconte, quien dispuso la carátula de suicidio en grado de tentativa. El sitio quedó preservado para las tareas de la Policía Científica y se dio intervención a la SubDDI Olavarría.

