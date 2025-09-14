Violentísimo choque en pleno microcentro

Un fuerte choque sin heridos se registró en la tarde de este domingo en Lavalle y San Martín, en el microcentro de Olavarría.

La colisión se produjo entre un Volkswagen Bora, conducido por un joven, y una camioneta Ford Ranger que circulaba por Lavalle.

El impacto provocó serios daños en ambos vehículos.

Afortunadamente, no se registraron heridos.

El tránsito estuvo interrumpido por el trabajo de la policía por unos minutos lo que provocó caos en el lugar.