Financial Times: Javier Milei atraviesa «la mayor crisis de su presidencia»

Es por los escándalos de corrupción, la derrota electoral en Buenos Aires y la paralización de la recuperación económica.

El presidente Javier Milei atraviesa «la mayor crisis» de su gestión a menos de dos años de haber asumido el cargo, según un contundente análisis del diario británico Financial Times (FT). El reconocido medio destaca un combo de factores que incluyen escándalos de corrupción, una dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y una recuperación económica estancada, lo que genera un «nerviosismo» creciente entre votantes y mercados a poco más de un mes de las elecciones de medio término.

Al inicio de su artículo, Ciara Nurgent, periodista del Financial Times, recordó que Milei había tenido un primer año de gobierno con «logros visibles» como la desaceleración de la inflación y un plan de austeridad con «sólido respaldo popular». Sin embargo, los últimos meses habrían invertido ese escenario. Según supo Noticias Argentinas, el «escándalo de corrupción» que involucró a su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, sumado a la derrota electoral en Buenos Aires por más de 13 puntos frente al peronismo, revela una «distancia preocupante» con el electorado.

Un presidente «belicoso» en la «mayor crisis»

El análisis de FT no solo apunta a los problemas económicos y los escándalos, sino también a la falta de consensos políticos en el Congreso, donde el oficialismo es minoría. La periodista menciona directamente el rechazo a proyectos de ley clave como la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario y la redistribución de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN), que fueron vetados por el Ejecutivo.

Según el diario británico, el índice de aprobación presidencial de Milei ha caído por primera vez por debajo del 40%, evidenciando un debilitamiento del apoyo. «Los gobernadores provinciales presionarán al debilitado gobierno para que inyecte fondos a sus regiones a cambio de apoyar sus reformas», advirtió Nurgent, señalando que Milei, a quien describe como un presidente «belicoso», se mostró «inusualmente arrepentido» tras la derrota en Buenos Aires.

El artículo sugiere que Milei necesita reaccionar rápidamente para reforzar su presencia política, mostrar capacidad de diálogo y lograr acuerdos con los gobernadores para sostener sus reformas, especialmente si los resultados de octubre no son los esperados. La «frustración» de los votantes ante una recuperación económica que «no termina de llegar» podría agravar la crisis si no hay señales claras de gestión eficaz, concluyó el Financial Times.