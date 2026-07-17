Vuelco de un camión en el enlace Néstor Kirchner dejó dos personas heridas
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Un camión Scania con batea volcó este viernes por la tarde en el kilómetro 16 del enlace Néstor Kirchner.
El rodado circulaba en dirección a la ruta 3 cargado con piedra proveniente de una cantera cercana cuando mordió la banquina, lo que provocó que el chofer perdiera el control y el vehículo terminara sobre la mano contraria, desparramando la carga en la cuneta.
Al lugar concurrió la unidad 14 del Destacamento 2 de Bomberos de Sierras Bayas, cuyo personal extrajo a los dos ocupantes que habían quedado atrapados en el habitáculo. Las víctimas son el conductor, oriundo de La Plata, y una mujer oriunda de Las Flores.
El camión pertenece a una empresa de la ciudad de Tandil.Ambos heridos fueron trasladados al Hospital Municipal Héctor Cura de Olavarría con golpes y lesiones de consideración.
En el operativo de traslado intervinieron dos ambulancias, una del centro de salud de Sierras Bayas y otra del sistema de salud pública de Olavarría, que ingresaron a los afectados a la guardia de emergencias.
En el sector del siniestro vial trabajaron dos móviles de la Subcomisaría de Sierras Bayas para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones legales correspondientes.
El tránsito se encuentra desviado en dirección a Olavarría y reducido en la mano contraria, sin interrupción total de la circulación. Las autoridades recomiendan circular con precaución por la zona.