Cierre de 2025: Los despachos de cemento repuntaron respecto al 2024, pero se mantiene en niveles mínimos históricos

Los despachos de cemento cerraron el año 2025 con un volumen anual de 10.088.508 toneladas, lo que representa un crecimiento del 5,6% en comparación con el 2024. Este incremento marca el fin de dos años consecutivos de tendencias negativas en el sector, tras una caída histórica del 24% registrada el año anterior.

Sin embargo, los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland muestran que, pese a la leve alza anual, el volumen total sigue siendo uno de los más bajos de las últimas décadas. Al margen del 2024 y del año 2020 condicionado por la pandemia, los registros actuales de casi 10.100.000 toneladas son los más bajos desde el año 2009.

El comportamiento del mercado fue irregular durante el calendario. Mientras que el primer semestre superó ampliamente los niveles del año previo, a partir de julio la serie se volvió errática. Diciembre, en particular, reflejó una caída del 1,8% interanual y una baja mensual del 9,7% respecto a noviembre de 2025.

Esta fluctuación impacta directamente en la economía de Olavarría a través del Derecho de Explotación de Canteras.