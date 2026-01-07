Ramon Horacio López Osornio (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 7 de enero de 2026 a los 82 años de edad. Su esposa Hilda Saavedra; sus hijas Marcela, Mariana, Marisol, Noelia, Soledad y Cintia Lopez Osornio; sus hijos políticos, nietos, bisnietos, su hermana y demás deudos participan su fallecimiento.

Era jubilado, nacido en la localidad de Pringles y vecino del barrio Villa Floresta.

No se realizará velatorio ni responso. Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz para su inhumación el día jueves 8 de enero a las 12:30 horas.