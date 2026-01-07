Incendio en el geriátrico: Piden informes a Kicillof y a Wesner por controles y habilitaciones

Tras el trágico incendio ocurrido en el geriátrico “La Sabiduría”, que provocó la muerte de dos personas y dejó a otras internadas, el diputado provincial Martín Endere y los concejales de los bloques PRO y Juntos por Olavarría anunciaron la presentación de pedidos de informes tanto al gobernador Axel Kicillof como al intendente Maximiliano Wesner.

En un comunicado conjunto, expresaron “un profundo dolor ante el trágico incendio ocurrido en un geriátrico de nuestra ciudad” y manifestaron su acompañamiento “con respeto y solidaridad a las familias y seres queridos de las víctimas en este momento de enorme tristeza”.

Asimismo, destacaron “el rápido y comprometido accionar de los Bomberos Voluntarios, del personal de salud y de todos los trabajadores que intervinieron en la emergencia”, al señalar que su labor fue clave para asistir a las personas afectadas y evitar consecuencias aún mayores.

En el plano institucional, el legislador bonaerense confirmó que elevó un pedido de informes al gobernador Axel Kicillof para que, a través del Ministerio de Salud, se brinde información sobre el funcionamiento y las condiciones del establecimiento siniestrado.

“Estas instituciones no son inspeccionadas, no se brindan habilitaciones nuevas desde hace años, y tampoco articulan con los municipios para realizar este tipo de inspecciones cuando el artículo 15 de la Ley 14.623 les impone una concurrencia en la responsabilidad sobre el funcionamiento de este tipo de instituciones”, sostuvo Endere.

En esa línea, agregó que se solicitó conocer si “la Municipalidad de Olavarría, en la concurrencia de responsabilidad que le asigna el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 14.623, realizó algún tipo de informe sobre el estado del geriátrico ‘La Sabiduría’ a la cartera sanitaria provincial”.

De manera paralela, los bloques de concejales del PRO y Juntos por Olavarría anticiparon que presentarán un pedido de informes dirigido al intendente Maximiliano Wesner, con el objetivo de que detalle la situación del geriátrico, los mecanismos de control vigentes y las actuaciones municipales realizadas antes del incendio.

“Consideramos imprescindible que se esclarezcan con total transparencia las condiciones en las que funcionaba este establecimiento, particularmente en lo referido a su habilitación, los controles realizados y las responsabilidades que correspondan a cada nivel del Estado”, señalaron.

Finalmente, remarcaron que, más allá de las competencias provinciales, “el municipio tiene un rol ineludible en el control, la fiscalización y la prevención, especialmente cuando se trata del cuidado de personas mayores”.

“En momentos como estos la comunidad espera de sus autoridades explicaciones claras y una actitud de responsabilidad, más que intentos de deslindar culpas. La seguridad y el resguardo de nuestros adultos mayores deben ser una prioridad permanente de la gestión pública”, concluyeron.