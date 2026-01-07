Incendio en el geriátrico: La hija de un residente destacó el accionar de las cuidadoras de la residencia La Sabiduría

Foto compartida por Andrea Urbieta.

En medio del dolor y la conmoción que dejó el incendio en un geriátrico del barrio Isaura, familiares de los adultos mayores alojados en el lugar comenzaron a expresar públicamente su reconocimiento hacia el personal que trabajaba en la residencia al momento del siniestro.

Andrea Urbieta, hija de uno de los residentes, difundió un comunicado en el que puso el foco en el accionar de las cuidadoras del hogar durante el episodio trágico, en el que murieron dos personas y decenas resultaron heridas.

En su mensaje, Urbieta remarcó que, mientras se multiplican las opiniones y los señalamientos externos, existe una parte de la historia que —según expresó— permanece invisibilizada: la de las trabajadoras que “día a día acompañan a nuestros abuelos con amor, paciencia y entrega silenciosa”.

En relación directa con la noche del incendio, la mujer sostuvo que las cuidadoras “arriesgaron su propia vida para salvar a quienes aman”, y describió escenas de profunda tensión. “Las vimos llegar desesperadas por la situación, con sus cuerpos llenos de tizne y humo, con el miedo marcado en los ojos y el corazón puesto en cada abuelo”, expresó.

El comunicado subraya que, pese al contexto extremo, las cuidadoras permanecieron en el lugar y priorizaron la asistencia a los residentes. “Eligieron cuidar, proteger y quedarse”, afirmó, al tiempo que destacó el “coraje inmenso” demostrado en un momento en el que —según sus palabras— el miedo podría haberlas paralizado.

Finalmente, Urbieta pidió respeto y reconocimiento hacia las trabajadoras del geriátrico, al señalar que detrás del hecho “hay dolor, hay familias atravesadas, y hay mujeres que dieron todo en el momento más difícil”. El mensaje concluye con un pedido claro: “Que no se las invisibilice. Que se las honre como lo que son: pilares fundamentales de esta gran familia”.