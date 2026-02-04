Confirman condena a un colegio por un accidente ocurrido durante un recreo

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata ratificó la sentencia que condena al Colegio Alfred Nobel (Instituto Privado Luis Piedrabuena S.R.L.) a indemnizar a la madre de un alumno que sufrió un accidente en el año 2016.

El hecho ocurrió cuando un niño de 8 años cayó en el patio del establecimiento durante el recreo, sufriendo fracturas de cúbito y radio. Si bien la institución alegó que se trató de un «hecho fortuito» y que había docentes presentes, la justicia rechazó estos argumentos.

Fundamentos del fallo

En primera instancia, el Juzgado Civil y Comercial N° 15 de Mar del Plata había condenado al colegio y a su aseguradora, Sancor Seguros, al pago de $2.899.999 en concepto de daño moral, más los intereses correspondientes.

Al revisar el caso, el juez Ricardo Domingo Monterisi subrayó que «todo alumno que asiste a un establecimiento educativo debe regresar a su hogar sano y salvo». Según el magistrado, una caída en un recreo no es un evento extraordinario ni inevitable, sino que forma parte del riesgo habitual de la actividad, por lo que el colegio debe responder bajo un deber objetivo de seguridad.

Detalles de la resolución

Se rechazó el reclamo por incapacidad sobreviniente, ya que los peritajes determinaron que el menor no presenta secuelas permanentes y recuperó la movilidad completa. Responsabilidad de la aseguradora: La Cámara también desestimó el planteo de la compañía de seguros, que buscaba evitar el pago del daño moral. El tribunal consideró que el pedido fue extemporáneo y que la empresa debe responder de manera concurrente con la institución educativa.

La Cámara también desestimó el planteo de la compañía de seguros, que buscaba evitar el pago del daño moral. El tribunal consideró que el pedido fue extemporáneo y que la empresa debe responder de manera concurrente con la institución educativa. Sentencia definitiva: El fallo fue firmado por los jueces Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau, quienes además impusieron las costas de las apelaciones a las partes vencidas.

(En Línea Noticias)