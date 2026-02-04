El jardín Libertas abrió las inscripciones para el ciclo 2026

El Jardín Privado Libertas anunció la apertura de inscripciones y la disponibilidad de vacantes para el ciclo lectivo 2026. La institución, ubicada en San Martín 2619, ofrece propuestas para nivel maternal y jardín de infantes.

Según informaron desde la institución, actualmente cuentan con vacantes para el Maternal en el turno mañana, mientras que para las salas de 3, 4 y 5 años la disponibilidad es para el turno tarde.

La propuesta educativa del jardín se centra en la estimulación temprana y el aprendizaje basado en neurociencias, con un enfoque en la educación emocional y el desarrollo creativo a través de talleres variados, con especial énfasis en el idioma inglés.

Las familias interesadas en realizar consultas o solicitar información sobre inscripciones pueden comunicarse a los teléfonos 2284-469885 o 420814. También están disponibles los correos electrónicos [email protected] y [email protected].

El equipo directivo está conformado por Natalia Lemma como directora y María Inés Das Vinhas en la secretaría.