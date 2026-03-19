Defensa del Consumidor recibe reclamos por cobros indebidos de Coopelectric

La Oficina de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales informó que hasta el 31 de marzo se recibirán los reclamos contra la cooperativa Coopelectric vinculados al concepto «contribución por capital en acciones».

Desde la dependencia recordaron que el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) ya comunicó a la prestataria, mediante las resoluciones 125/2023 y 118/2024, que dicho ítem no puede ser incluido en la factura de energía eléctrica.

Los usuarios interesados en realizar la presentación deberán acercarse con la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI .

. Boleta del servicio eléctrico donde figure el concepto mencionado.

La atención se realiza en la sede de la oficina ubicada en Coronel Suárez 2843, en el horario de 7 a 13 hs.