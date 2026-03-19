Incorporan 20 nuevos efectivos al Comando de Patrullas

El Comando de Patrullas de Olavarría sumó 20 nuevos agentes policiales que ya desempeñan funciones bajo la órbita de la Estación de Policía Departamental. La llegada de los efectivos se concretó tras gestiones de la Secretaría de Protección Ciudadana ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Este jueves por la mañana, el intendente Maximiliano Wesner encabezó el acto de bienvenida frente al Palacio Municipal. Estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar; el secretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas; el jefe de la Estación de Policía Departamental, comisario inspector Leandro Scavuzzo; y el titular del Comando de Patrullas, comisario Martín Cortés.

Durante el encuentro, Wesner señaló que la prevención es una política desarrollada de manera articulada con la Policía Bonaerense y la Secretaría de Protección Ciudadana.

«Poder sumar 20 efectivos para que contribuyan a la seguridad y a la prevención. Conocen el territorio y tienen la posibilidad de quedarse a trabajar en el lugar que quieren, donde tienen sus familiares», afirmó el Intendente.

La medida se suma a las políticas de descentralización y fortalecimiento de recursos humanos, infraestructura y equipamiento que se vienen aplicando en distintas dependencias del Partido de Olavarría.

(En Línea Noticias)