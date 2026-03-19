Daños en un comercio de microcentro tras un intento de robo

Durante la madrugada del pasado 18 de marzo, un comercio local sufrió un hecho de vandalismo y un aparente intento de robo. El incidente ocurrió alrededor de las 2:00, cuando autores desconocidos dañaron el cristal de la puerta de ingreso al establecimiento.

La propietaria del local advirtió lo sucedido a las 9:00, al momento de la apertura. Además del vidrio roto, se constató que la cámara de seguridad que apunta hacia la vereda y el ingreso había sido manipulada y desviada de su posición original.

Tras el hallazgo, la damnificada se dirigió a la dependencia policial para solicitar acompañamiento antes de ingresar al inmueble. Según el relato de la víctima, en la vereda se encontró un cuchillo, elemento que fue preservado para las pericias correspondientes.

Una vez en el interior, se comprobó que no se registraron faltantes de mercadería ni de otros valores. Si bien la alarma no se activó durante el episodio, los sensores habrían disuadido el ingreso de los sospechosos.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para el levantamiento de huellas y el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad aportadas por la propietaria. La causa fue caratulada preventivamente como daños.