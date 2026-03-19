Resultados locales en el regional de billar 5 quillas

Representantes del Club Español de Olavarría obtuvieron destacados resultados en los primeros torneos regionales de Billar 5 Quillas de la provincia de Buenos Aires (Zona Sur).

En la competencia de primera categoría disputada en Mar del Plata, Leonardo Fiscella alcanzó el tercer puesto. Por su parte, en Tandil, dentro de la tercera categoría, Juan Farana se ubicó en la segunda posición y Julio Bologna finalizó tercero. En tanto, en la segunda categoría desarrollada en Lobería, Víctor Hugo Di Marco no logró superar la instancia clasificatoria.

Circuito Argentino de Billar

Del jueves 26 al domingo 29 de marzo se llevará a cabo la primera etapa del Circuito Argentino de Billar. La sede central será el Club de Pesca de Necochea, con subsede en Lobería.

Esta competencia nacional, que consta de cuatro etapas anuales, cobra especial relevancia este año al ser mundialista: los cuatro mejores jugadores del ranking anual clasificarán al Mundial de 5 Quillas, que se realizará en la provincia de Córdoba durante el mes de agosto.

Hasta el momento, el jugador Omar Nicolás Margonari es el representante de Olavarría inscripto para esta cita nacional.