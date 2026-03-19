Gran actuación de Acop en el inicio de la Liga Argentina de Menores

La delegación de la Acop participó en la primera fecha de la Liga Argentina de Menores, disputada el pasado fin de semana en la provincia de Catamarca. El certamen marcó el inicio oficial de la temporada 2026 de la competencia organizada por la Asociación de Pádel Argentino.

Entre los resultados obtenidos sobresalió la actuación de Jazmín Dos Santos, quien se consagró campeona en Damas Sub 16 A junto a Victoria Vilvez. En la final se impusieron ante Mía Irazabal y Victoria Sánchez.

Por otro lado, Dos Santos también compitió en la categoría Sub 18. Tras caer en la primera ronda del cuadro principal, logró imponerse en el cuadro espejo, sumando puntos para el ranking nacional.

El resto de los representantes de la delegación de Acop obtuvieron los siguientes resultados:

Vicky Buey (Sub 14 B): eliminada en fase de zona.

eliminada en fase de zona. Fran Buey (Sub 14 B): alcanzó los cuartos de final.

alcanzó los cuartos de final. Sara Irazabal (Sub 12): llegó a los cuartos de final.

llegó a los cuartos de final. Zaffora (Sub 18): alcanzó los 16avos de final.

La Liga Argentina de Menores continuará con la segunda fecha en San Francisco, provincia de Córdoba.