Esclarecen robo a la Escuela 22 tras allanamientos ordenados por la justicia

Personal del Gabinete Operativo de la SubDDI Olavarría realizó dos allanamientos ordenados por la justicia en domicilios de la ciudad, en el marco de la investigación por el robo y los daños sufridos en la Escuela Primaria N° 22, ubicada en 9 de Julio al 4800.

Las tareas investigativas de encubierto permitieron establecer la presunta autoría del hecho denunciado el pasado 13 de marzo por la secretaria de la institución. En aquella oportunidad, autores ignorados habían ingresado por la parte trasera del edificio —donde también funciona el CENS 451— provocando importantes destrozos y el faltante de diversos elementos.

A raíz de las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la doctora Fabiana San Román, y la UFI N° 7, subrogada por el doctor Christian Urlezaga, ordenaron las diligencias que resultaron en el hallazgo y secuestro de una torre de sonido perteneciente al establecimiento educativo.

Cabe recordar que, debido a la magnitud de los daños y la necesidad de realizar peritajes por parte de la Policía Científica, las autoridades escolares se vieron obligadas a suspender el dictado de clases durante la jornada en que se descubrió el ilícito.