​Violento choque: una mujer y su beba hospitalizadas

Un violento siniestro vial se produjo en la mañana de este viernes en la intersección de la avenida Ituzaingó y la calle Belgrano.

​En el lugar colisionaron una camioneta Toyota Hilux que cruzaba la avenida por Belgrano y un automóvil Volkswagen Gol Trend que circulaba por Ituzaingó. Producto del impacto, el automóvil terminó sobre la mano contraria e impactó contra una verdulería ubicada en la esquina.

​En el Volkswagen Gol Trend viajaban un joven conductor, su pareja y su hija de seis meses. La mujer y la niña fueron trasladadas por una ambulancia del Servicio de Salud Pública Municipal al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura para recibir atención médica. Ambas ingresaron con lesiones leves y permanecen en observación, siendo la madre quien recibió el principal golpe.

​Por su parte, la camioneta Toyota Hilux era conducida por un hombre que resultó ileso, al igual que el conductor del automóvil.

​El vehículo de menor porte quedó sobre la vereda, incrustado contra unos cajones de naranja que se encontraban exhibidos en el frente del comercio. En el sitio del hecho trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría.