Despiste y choque contra una columna en Emiliozzi y las vías

Un conductor debió ser hospitalizado este viernes luego de protagonizar un despiste y posterior choque contra un poste de tendido eléctrico en la localidad de Sierra Chica.

El hecho de tránsito ocurrió en la intersección de la avenida Emiliozzi y las vías, lugar a donde concurrió personal policial tras un llamado al servicio de emergencias 911. Por causas que se intentan establecer, un automóvil Volkswagen Voyage despistó e impactó contra una columna de cableado de línea eléctrica.Una ambulancia se hizo presente en el lugar y trasladó al conductor, un hombre de 48 años, al nosocomio local.

El paciente ingresó con un traumatismo cerrado abdominal, sin riesgo de vida, y permanecía internado en observación.

En el sitio del siniestro vial se preservó el lugar y se solicitó la presencia de los peritos de la Policía Científica. En tanto, el vehículo involucrado fue recogido y remitido a la Subcomisaría de Sierra Chica.La causa quedó caratulada como «Lesiones por accidente» con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7, a cargo del doctor Urlezaga, desde donde se dispuso la realización de una extracción sanguínea para el conductor.