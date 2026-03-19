Abrieron la inscripción para el Concejo Deliberante Estudiantil 2026

Este jueves se presentó el cronograma del Concejo Deliberante Estudiantil 2026 (HCDE) en el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría. La convocatoria está dirigida a todas las escuelas secundarias del partido y la inscripción online ya se encuentra disponible hasta el próximo 15 de abril.

Según el calendario establecido, durante el mes de mayo se llevará adelante la elección de los concejales estudiantiles en cada establecimiento educativo. Este año, el programa tendrá una impronta particular al enmarcarse en el 50° aniversario de la última dictadura cívico-militar, con el fin de promover los valores democráticos entre los jóvenes.

Cronograma de actividades

Inscripción: Hasta el 15 de abril.

Hasta el 15 de abril. Elección de representantes: Durante mayo en las escuelas.

Durante mayo en las escuelas. Capacitación: 3 de junio para estudiantes y docentes.

3 de junio para estudiantes y docentes. Presentación de proyectos: Hasta mediados de julio.

Hasta mediados de julio. Sesiones del HCDE: Programadas para el 26 de agosto y el 9 de septiembre.

Desde la Comisión de Educación del HCD, junto a autoridades de educación pública y privada, destacaron que la iniciativa permite a los alumnos debatir proyectos que luego pueden ser tratados por el cuerpo legislativo local y ejecutados por el Municipio.

En la presentación estuvieron presentes los concejales Telma Cazot, Francisco González, María Adela Casamayor, Nicolás Bruno, Juan Ignacio Moreno, Guillermina Amespil y Natalia Álvarez, además de los jefes educativos Julio Benítez y Romina Altafini.