Omar Ernesto Majul «Turco» – «Conejo» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 19 de marzo de 2026 a los 76 años de edad. Su esposa Marita Orsatti. Sus hijas Veronica Adriana, Alejandra Patricia y Analia Noemi Majul. Sus hijos políticos Miguel Dietrich y Martin D’Eramo. Sus nietos Miguelito y Simon Dietrich; y Valentina D’Eramo. Sus amigos y demás deudos.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «C», a partir de las 13 horas. Se realizará un responso en la capilla ardiente y su inhumación será en el Cementerio La Loma de Mar del Plata, en día y hora a confirmar.

El extinto era jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense, ex instructor de la Escuela de Formación Profesional Nº 401, plomero y gasista. Había nacido en Mar del Plata y era vecino de Sierra Chica. Servicio adherido a Coopelectric.