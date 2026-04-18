Servicio eléctrico: “no puede ser el legislativo el que se arrogue la facultad de generar un contrato de concesión”

En el marco del tratamiento por el vencimiento de la concesión del servicio eléctrico en Olavarría, el Ejecutivo municipal expuso este viernes su posición ante la Comisión Especial del Honorable Concejo Deliberante.

La presentación estuvo a cargo de la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, y la subsecretaria de Legal y Técnica, Verónica Martel, quienes detallaron el estado del expediente iniciado en 2025 y los criterios que se analizan para definir los pasos a seguir.

Según explicó Landívar, el Municipio conformó un expediente con información técnica, legal, económica y financiera solicitada a Coopelectric. En ese sentido, señaló que “se está haciendo una evaluación legal, técnica, económica y financiera para que tengamos la certeza correspondiente de cuál es el camino que hay que seguir”.

En relación al contrato, la funcionaria indicó que tanto la normativa provincial como el acuerdo original establecían un plazo de 25 años, con vencimiento en 2022. Además, precisó que la cooperativa había solicitado una prórroga con 18 meses de anticipación, pero que ese pedido no fue respondido por la gestión municipal anterior.

Sobre este punto, remarcó que en el derecho administrativo bonaerense no existe la prórroga automática por silencio del Estado y sostuvo que “las prórrogas tienen que ser otorgadas por actos administrativos”. También aclaró que la prórroga automática prevista en el contrato, por un plazo de tres años, venció en octubre del año pasado.

Como antecedente, mencionó el caso de la concesión del servicio de agua, donde la extensión fue solicitada, otorgada mediante decreto del Ejecutivo anterior y luego convalidada por el Concejo Deliberante, situación que —según indicó— no ocurrió en el servicio eléctrico.

Por su parte, Martel afirmó que el Ejecutivo es el poder concedente y que debe expedirse mediante un acto administrativo, el cual posteriormente debe ser convalidado por el Concejo. En ese marco, sostuvo que “no puede ser el legislativo el que se arrogue la facultad de generar un contrato de concesión”.

Desde el Ejecutivo indicaron que continúa el análisis integral del servicio y que, en caso de avanzar con un nuevo esquema, se evalúan alternativas que permitan al Municipio contar con mayores herramientas de control sobre la prestación.

La Comisión Especial fue creada mediante el Decreto N° 148/25 y tiene como objetivo recabar información y emitir un dictamen sobre la situación de la concesión. Está presidida por Federico Aguilera y conformada por representantes de los distintos bloques del Concejo Deliberante.