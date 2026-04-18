La economía de Olavarría profundiza la recesión: cayó 9% en marzo y acumula 10 meses en baja

Los datos fueron difundidos por el área de Prensa de la Municipalidad. El sector de la logística y el transporte registra la mayor caída.

La economía de Olavarría volvió a mostrar en marzo de 2026 un escenario de marcada recesión. De acuerdo con el Índice Económico de Olavarría (IEO) difundido por la Municipalidad, la actividad registró una caída del 9% en relación a febrero y una retracción interanual del 13%, acumulando así 10 meses consecutivos de descenso.

El informe oficial advierte un deterioro sostenido del entramado productivo local, con impacto en todos los sectores relevados y sin señales de recuperación en el corto plazo.

En la comparación mensual e interanual, los datos reflejan un retroceso generalizado. Logística y transporte encabezó las caídas con una baja del 18% mensual y del 29% interanual, convirtiéndose en el sector más afectado del mes. Le siguió comercio, con una retracción del 12% mensual y del 26% interanual, mientras que minería cayó 13% y 19% respectivamente. En tanto, la industria registró una baja del 8% mensual y del 7% interanual.

En conjunto, el índice marca una caída promedio del 12,75% mensual y del 20,25% interanual, lo que confirma la profundidad del proceso recesivo que atraviesa la economía local.

Uno de los datos más sensibles del informe es el comportamiento del comercio, asociado directamente a la pérdida del poder adquisitivo y la retracción del consumo. En paralelo, la baja en logística y transporte se vincula a una menor circulación de bienes, consolidándose como un indicador directo del freno de la actividad.

En el sector de la construcción, los despachos de cemento —correspondientes a febrero, último dato disponible— registraron una caída del 11,7% mensual. Si bien en la comparación interanual se observa una leve suba del 3,7%, el nivel de actividad se mantiene un 23% por debajo de 2023.

El informe también detalla un fuerte impacto en el sector transporte, afectado por el incremento del 17% en los combustibles durante marzo. En esa línea, el despacho de combustibles cayó un 32% respecto del mismo mes de 2023 y un 17% en comparación con marzo de 2025, reflejando la baja general de la actividad económica.

Desde el Municipio señalaron que se continúa con el monitoreo de la situación y el acompañamiento a los sectores productivos, comerciales y al empleo local en un contexto económico que se mantiene adverso.