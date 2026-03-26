Delegados municipales: Wesner extendió los mandatos a cuatro años y unificó las elecciones

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, definió extender a cuatro años la duración del mandato de los delegados municipales, una decisión que ya fue comunicada a los actuales funcionarios elegidos por el voto en cada una de las localidades del Partido.

La medida implica modificar el esquema vigente, que establecía mandatos de dos años, y equiparar el plazo al del intendente y los concejales. Según se indicó, el objetivo es dotar de mayor previsibilidad a la gestión y fortalecer el funcionamiento de las delegaciones.

En ese marco, desde el Ejecutivo señalaron que la extensión del mandato permitirá mejorar la planificación y ejecución de políticas públicas a nivel local, favoreciendo el desarrollo de proyectos de mediano y largo plazo y optimizando la utilización de los recursos.

A la par, se dispuso que la elección de delegados se realice en conjunto con los comicios generales. De esta manera, se busca incrementar la participación ciudadana y reforzar la legitimidad de las autoridades elegidas en cada localidad.

“Los delegados seguirán siendo elegidos por sus vecinos, por medio del voto. El único cambio es que, en vez de estar dos años en el cargo, el mandato será por cuatro. Y las elecciones se realizarán el mismo año de las elecciones generales, coincidiendo con la elección del intendente municipal. En vez de realizarse este año, será el año que viene”, explicó Wesner.

La modificación también responde a que el esquema anterior no coincidía con los tiempos de la gestión municipal, lo que —según se indicó— dificultaba la continuidad de las políticas públicas en el territorio.