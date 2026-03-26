Landivar se puso al frente de la primera reunión del Consejo Municipal de Seguridad

La jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, encabezó este miércoles el primer encuentro del 2026 del Consejo Municipal de Seguridad, realizado en la sala de reuniones del Palacio San Martín, con la participación de funcionarios, representantes institucionales y, por primera vez, concejales de distintos bloques.

La reunión se desarrolló minutos antes de las 19 y tuvo como eje el análisis de la situación local en materia de seguridad, además de la articulación de acciones conjuntas entre los distintos actores que integran el espacio.

Inversión y acciones durante 2025

Durante el encuentro, el secretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas, presentó un informe de gestión en el que detalló el trabajo realizado durante 2025 en prevención, acompañamiento y fortalecimiento de las dependencias policiales.

En ese marco, se informó que el Municipio destinó más de 50 millones de pesos en combustible y cerca de 300 millones en la reparación de móviles policiales. También se recordó la inauguración de la nueva sede de la Subdelegación Departamental de Policía Científica Olavarría, ubicada sobre avenida Luciana Fortabat.

Además, se detalló el avance de las obras para las futuras sedes del Comando de Patrullas y de la Coordinación Zonal de Políticas de Género, ambas en el barrio Matadero. A su vez, se informó que la Guardia Urbana se encuentra en etapa de entrevistas a aspirantes y en la definición del programa de formación.

Entre los puntos destacados, se mencionó la incorporación de 20 agentes al Comando de Patrullas y los trabajos de compactación de vehículos del depósito judicial, proceso que continuará próximamente con otros 230 rodados.

Participación provincial y presencia institucional

El encuentro contó con la presencia del director provincial de Control y Fiscalización Policial del Ministerio de Seguridad, Joaquín López Acotto, quien respondió consultas sobre la asignación de recursos humanos y de infraestructura en la Policía Bonaerense. En ese marco, valoró el trabajo articulado con el Municipio, que permitió la incorporación de nuevos agentes y equipamiento.

También participaron representantes del Ministerio Público Fiscal, concejales, integrantes de la Cámara Empresaria, del Foro de Seguridad Rural, de la Cooperativa Agraria, autoridades policiales de distintas dependencias y referentes de áreas municipales como Protección Ciudadana, Defensa Civil y el Centro de Operaciones y Monitoreo, junto a delegados de distintas localidades del Partido.