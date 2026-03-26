Esperanza Orellana de Colotta “Espe” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 25 de marzo de 2026 a los 56 años de edad. Su esposo Mario; sus hijas Daiana y Lucía; sus hijos políticos Andrés e Isaac; sus nietos Thiago, Sofía, Ian, Tahiel y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “C”, el jueves 26 de marzo de 08:00 a 16:00 horas. Responso en la capilla ardiente. La inhumación se realizará en el Crematorio Pinos de Paz, en día y horario a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Villa Mailín. Nacida en Olavarría. Ama de casa.