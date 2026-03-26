Cannabis: “la mirada punitivista no dejó de existir”, advirtió Gastón Barreto en CoNverSo

CoNverSo es un ciclo de entrevistas que produce de manera integral En Línea Noticias, conducido por Fabricio Lucio.

En esta oportunidad, el protagonista de la charla es el doctor Gastón Barreto. La dirección de cada episodio está a cargo de Jorge Alberto Scotton.

En el episodio N° 51 de CoNverSo, el doctor Gastón Barreto, investigador y docente de la Facultad de Ingeniería de Olavarría de la Unicen y del CONICET, analizó el abordaje actual del cannabis y cuestionó la persistencia de una lógica punitiva.

Durante la charla con Fabricio Lucio, sostuvo que “esa mirada bien punitivista del cannabis no dejó de existir”.

En ese sentido, explicó cómo se construyen muchas veces los casos: “incautar dos plantas de cannabis te hace un narcotraficante, te inicia una causa automáticamente por narcotráfico”.

El rol de la comunicación y el trabajo interdisciplinario

Barreto destacó el trabajo de redes académicas y científicas, incluyendo equipos del CONICET, que generaron espacios de discusión.

“Se empezó a atender bastante algunas cuestiones que tenían que ver con cómo se están tratando las noticias de cannabis”, señaló.

Además, recordó el trabajo conjunto con el ámbito jurídico: “se laburó bastante, también con el Colegio de Abogados de Azul… y empezó a deconstruirse un poco, bastante, esa mirada bien punitivista”.

“Basta de presos por plantar”: una consigna vigente

A pesar de esos avances, remarcó que la problemática continúa. “No se ha resuelto, sigue habiendo una mirada prohibicionista, sigue habiendo una mirada punitivista que tiene que ponerse sobre la mesa todo el tiempo”, afirmó.

En ese contexto, agregó: “siguen apareciendo los carteles de ‘basta de presos por plantar’, que es una consigna que nos atraviesa siempre”.

Regulación, evidencia y decisión política

Consultado sobre posibles cambios, Barreto fue claro: “acá hay una decisión política que nadie tomó todavía”.

Y explicó cuál sería el eje de esa transformación: “es desclasificar a la planta de cannabis de la lista de psicotrópicos… está al nivel de cualquier otra droga de uso abusivo que no tiene efectos terapéuticos”.

También insistió en la necesidad de revisar la legislación vigente: “hay que rediscutir la ley de drogas, está viejísima”.

En esa línea, planteó que “el cannabis no debería estar clasificado tal como está clasificado” y mencionó experiencias internacionales: “Uruguay hizo punta, Canadá siguió, algunos estados de Estados Unidos”.

Costos para el Estado y causas sin resolución

Barreto también se refirió al impacto del enfoque actual en el sistema judicial. “las causas de tenencia simple… está bastante acordado que se mete en un cajón y no progresa hacia ningún lado”, explicó.

En ese sentido, agregó: “se inicia una causa en la persona, no hay ninguna intervención en términos de salud, y queda ahí”.

Un debate pendiente en la Argentina

Finalmente, insistió en la necesidad de avanzar en una reforma integral: “hay que discutir una ley de estupefacientes contemporánea, que no tenga cincuenta años”.

Y cerró con una definición sobre el escenario actual: “la no regulación no hace que no exista, hace que alguien más se agarre ese mercado, y no el Estado regulando”.