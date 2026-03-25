Una menor de edad fue trasladada al hospital tras un siniestro vial en Del Valle y La Madrid

​Un siniestro vial se produjo alrededor de las 18:00 de este miércoles en la intersección de las avenidas Del Valle y La Madrid. En el lugar, un automóvil Chevrolet Celta impactó contra una bicicleta en la que circulaban dos menores de edad.

​Como consecuencia del choque, una niña de 14 años fue trasladada al Hospital Municipal de Olavarría por una ambulancia del servicio de salud pública.

La paciente ingresó al centro de pediatría para ser atendida por diversos golpes y, en principio, se informó que las lesiones no presentan gravedad.

​El tránsito en el sector se encuentra interrumpido debido al trabajo del personal policial. Actualmente no se puede circular por La Madrid y Del Valle en sentido desde el centro hacia el barrio San Vicente, por lo que se realizan desvíos en la calle Vélez Sarsfield.