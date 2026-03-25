Una motociclista herida tras un siniestro vial frente al Parque Alberdi
Alrededor de las 17.45 horas de este miércoles, se produjo un siniestro vial en las inmediaciones del Parque Alberdi, precisamente en Guisasola y San Martin. El hecho involucró a una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y una camioneta marca Isuzu.
Como consecuencia del impacto, la mujer que circulaba en el rodado menor cayó a la calzada y sufrió golpes y lesiones en uno de sus tobillos.
La víctima fue asistida en el lugar y luego trasladada al Hospital Municipal Héctor Cura por personal médico.
En el sitio trabajan dos móviles del Comando de Patrullas de Olavarría, que mantienen el tránsito interrumpido para permitir las tareas de rigor.