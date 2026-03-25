Una motociclista herida tras un siniestro vial frente al Parque Alberdi

​Alrededor de las 17.45 horas de este miércoles, se produjo un siniestro vial en las inmediaciones del Parque Alberdi, precisamente en Guisasola y San Martin. El hecho involucró a una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y una camioneta marca Isuzu.

​Como consecuencia del impacto, la mujer que circulaba en el rodado menor cayó a la calzada y sufrió golpes y lesiones en uno de sus tobillos.

La víctima fue asistida en el lugar y luego trasladada al Hospital Municipal Héctor Cura por personal médico.

​En el sitio trabajan dos móviles del Comando de Patrullas de Olavarría, que mantienen el tránsito interrumpido para permitir las tareas de rigor.