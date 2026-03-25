Quien quiera oír, que oiga

Por Silvana Melo – Agencia Pelota de Trapo.

(APe).- Miles de personas en las calles. Miles y miles, centenares de miles, millones de miles y miles de gentes en las calles fueron una llamada coral, una interpelación pública y terminante para dejar en claro a quien quiera oír que el olvido no existe. Que la memoria es un valor infranqueable. Que no hay forma de que pasen por ese muro de convicción sólida de que hay un pueblo que no acepta las atrocidades, las torturas, los secuestros, los partos en condiciones infrahumanas en campos de concentración, los bebés entregados a militares apropiadores, las desapariciones, las personas arrojadas vivas desde los aviones al mar. A pesar de que esas atrocidades sean aceptadas, defendidas y fogoneadas como ideología oficial por el gobierno que ganó las elecciones.

Pero miles de miles, centenares de miles, millones de miles y miles de gentes en las calles dijeron que no hay consenso para el horror. Ni lo habrá. Que pasaron 50 años y el dolor está acá. En la piel de todos. Aunque las Madres se mueran. Aunque queden pocas Abuelas. Pero en las calles estaba lleno de jóvenes. De adolescentes. A pesar de que no estaban aquellos que la dictadura encerró en las periferias y la democracia no rescató. Aquellos que están fuera de todo sistema, los que tienen hambre, los que buscan anestesia de tanto dolor en el paco o en cualquier porquería que el sistema les ofrece, los que terminan trabajando para cualquier delincuencia porque trabajo no hay ni habrá.

En dos años apenas del gobierno que acepta y defiende el horror de la dictadura cerraron 22.608 empresas, más de una por hora.

El desempleo subió al 7,5%.

Hay 279.000 personas sin trabajo más que hace dos años.

El 16% son jóvenes de hasta 29 años.

De las 10.181 muertes en manos de fuerzas represivas estatales que se contabilizaron entre 1983 y enero de 2026, 1.056 (el 10,4 %) se produjeron en los primeros 25 meses del gobierno que justifica los horrores de la dictadura.

El 5 por ciento tenía menos de 14 años.

El 40%, entre 15 y 25.

Miles de personas en las calles. Miles y miles, centenares de miles, millones de miles y miles de gentes en las calles fueron una llamada coral.

Para recordarles a quienes se creen dueños de las certezas, de la vida, del futuro, de la infancia, de la vejez de los miles y miles, que la verdad está en las calles.

En la llamada coral que el 24 les estalló en los oídos desde la vigilia de la madrugada hasta la noche posterior. Esa es la verdad.

Quien quiera –o pueda- oírla, que la oiga.