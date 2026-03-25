Últimos días para inscribirse en los talleres de la Biblioteca Popular Armando Collinet

La Biblioteca Popular Armando Collinet recuerda a la comunidad que quedan muy pocos días para reservar el lugar en sus talleres de abril. Cabe mencionar que los cupos son limitados.

La oferta incluye cinco propuestas para distintas edades y con docentes especializados.

Pequeñas historias, grandes mundos, a cargo de la maestra de inicial Antonella Olmedo. Está dirigido a niños y niñas de 4 a 6 años y se desarrollará los viernes de 14 a 15:30 horas.

Arteterapia, coordinado por la psicóloga social Sandra Sanabria, convoca a niños y niñas de 5 a 10 años. Se dictará los viernes de 16 a 17:45 horas.

Oratoria, con la Lic. y Prof de Comunicación, Agustina Teixeira, es una propuesta para adultos que se desarrollará los lunes de 14 a 15:30 horas a lo largo de cuatro encuentros.

Escritura Creativa, coordinado por el escritor Diego Javier Rojas, también está orientada a adultos y cuenta con dos turnos: jueves de 9:30 a 10:30 horas y lunes de 18:30 a 19:30 horas.

Club de Lectura, a cargo de la Prof. Elena Caprani, reúne a lectores adultos los martes de 14 a 15:30 horas.

Todas las propuestas arrancan en abril. Para no quedarse sin lugar, se recomienda comunicarse a la brevedad por WhatsApp al 2284-545589, por Instagram (@biblioarmandocollinet), por Facebook (Biblioteca Popular Armando Collinet), por correo electrónico a [email protected], o acercarse personalmente a Alsina 2659 en los horarios de atención de la institución.