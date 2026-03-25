Desde la UCR trabajan por la implementación de la Boleta Única en la Provincia

El senador nacional y ex titular del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad, se reunió con los legisladores que representan a la UCR en la Legislatura provincial, la senadora Nerina Neumann y el diputado Diego Garciarena, para avanzar en una propuesta de reforma electoral en la provincia de Buenos Aires.

“La reforma electoral no es un tema técnico, es una prioridad institucional. Necesitamos reglas claras que devuelvan confianza y fortalezcan la representación”, señalaron luego de la reunión.

En cuento a la propuesta, indicaron que “impulsamos la Boleta Única de Papel porque simplifica el voto, garantiza toda la oferta electoral, termina con prácticas obsoletas, y reduce costos”.

“Queremos un sistema más transparente, donde cada bonaerense tenga la certeza de que su voto se respeta tal como fue emitido”, dijeron, para agregar que “esta reforma requiere consensos amplios. No es de un sector, es una construcción colectiva para mejorar la calidad democrática de la Provincia”.

En el mismo sentido señalaron que van a “convocar a otros los espacios políticos a trabajar en una propuesta común, con jornadas de debate que enriquezcan el proyecto”.

“Modernizar el sistema electoral es fortalecer las instituciones. Ese es el camino para una democracia más ágil, equitativa y confiable”, finalizaron.