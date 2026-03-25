Olavarría recibe la segunda fecha del campeonato provincial de motocross

Este 4 y 5 de abril, el circuito Mxcuack será sede de la segunda fecha del campeonato provincial de motocross denominado Mx 5 & 3. El evento, que cuenta con el apoyo del municipio de Olavarría, se desarrollará en el predio ubicado entre Sierras Bayas y Colonia San Miguel.

Los organizadores informaron que se espera la participación de entre 90 y 110 pilotos provenientes de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, como Azul, Bolívar, Tres Arroyos, Tandil y Trenque Lauquen. Entre los competidores destacados se confirmó la presencia de Lautaro Toro, piloto de nivel nacional.

Desde la organización, Alejandro destacó que el circuito ofrece comodidades como boxes amplios y una visibilidad completa de la pista para el público. Además, el evento contará con un patio de comidas con food trucks, puestos de café y exposición de vehículos y herramientas.

Cronograma y actividades

Las actividades comenzarán el sábado a las 14:00 con tandas de pruebas libres para todas las categorías. El domingo, la jornada iniciará a las 9:00 con las clasificaciones, mientras que las mangas de competencia principal arrancarán cerca de las 11:30, extendiéndose hasta aproximadamente las 18:00.

Acceso y entradas

La entrada general tiene un valor de $10.000 y es válida para ambos días, mientras que los menores de 10 años podrán ingresar de forma gratuita. El circuito se encuentra señalizado en el camino que une Sierras Bayas con Colonia San Miguel, accesible tras pasar la denominada loma de Dietrich.

Debido a la magnitud del evento, se informó que la capacidad de alojamiento en las localidades serranas cercanas ya se encuentra prácticamente agotada por los equipos y acompañantes de los pilotos.